SEPOL/SSPIO/DGPI/5º DPA/91ªDP Valença e 92DP – Rio das Flores

EVENTO – POLÍCIA CIVIL PRENDE AUTOR DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

PRESO: LUIZ ANTÔNIO TEODORO ZEFERINO

CRIME: Art. 217-A DO CP c/c art.14,II e 148 do CP

IP: 091-01697/2021

DINÂMICA: A POLÍCIA CIVIL, por intermédio dos agentes da 91ª DP – Valença e 92 DP Rio das Flores, coordenados pelo Delegado Titular da Unidade, Dr. Carlos Cesar Santos, no dia de hoje, 01/12/2021, procederam até a cidade de Rio Preto-MG, para dar cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Valença, em razão do crime de estupro de vulnerável ocorrido no distrito de Parapeúna- Valenca-RJ

Conforme relatado pela vítima, Luiz Antônio lhe ofereceu uma carona até a cidade de Valença e durante o trajeto passou as mãos em seu corpo e disse que a vítima teria que manter relações sexuais, caso negasse seria morta e teria o corpo jogado no rio.

Ao reduzir a velocidade do veículo, a vítima pulou do carro e correu pela estrada conseguindo parar um outro veículo e pedir ajuda.

Após o registro da ocorrência, foram realizadas várias diligências no distrito de Parapeuna (Valença/RJ) e na cidade limítrofe de Rio Perto/MG, onde após valorosa colaboração dos moradores locais, foi possível identificar o autor.

Concluído o Inquérito Policial com a Representação de Prisão Preventiva, o mandado foi expedido e cumprido com êxito na data de hoje.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Valença um município mais seguro.

DISQUE DENÚNCIA: (24) 24537048

O SIGILO É GARANTIDO

“Polícia Civil, em defesa de quem precisar!”