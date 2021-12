Policiais militares apreenderam na

BARRA MANSA – Em outra ocorrência, desta vez em Barra Mansa, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições no tambor. A arma estava em poder de um adolescente de 17 anos. Segundo os policiais, ele jogou o revólver num matagal da Rua Carlos Elias Curty, na Boa Vista II, ao perceber a aproximação da viatura. O menor foi levado para a delegacia, acompanhado do pai, de 67 anos.