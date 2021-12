Um adolescente foi ferido ao apontar uma arma, na tarde desta quarta-feira (2), para policiais civis de Resende. O fato ocorreu na Rua da Olaria, no bairro Baixada da Olaria.

De acordo com o delegado de Resende, Ronaldo Aparecido, ele e os agentes estavam no bairro em uma viatura descaracterizada identificando casas relacionadas a inquéritos que apuram tráfico e homicídios quando flagraram quatro homens armados, em atividade típica de tráfico. Ao descerem da viatura para tentar a abordagem, o menor, disse o delegado, apontou uma pistola em direção aos policiais, o que levou um deles a atirar, ferindo o suspeito.

Os quatro fugiram, abandonando uma mochila com entorpecentes, celular, uma pistola calibre 380 e um rádio transmissor. O menor ferido deixou um rastro de sangue e acabou sendo encontrado numa casa onde tentou se esconder.

“Diante do risco iminente de outros integrantes do grupo criminoso tentarem cercar a equipe policial e resgatar o adolescente, o mesmo foi prontamente levado ao Hospital de Emergência da cidade Resende”, explicou o delegado. O estado de saúde do adolescente não foi informado. (Foto: Polícia Civil)