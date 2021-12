Com novas estratégias, Volta Redonda avança na vacinação

Mais de 3,5 mil pessoas foram vacinadas nesta quarta-feira

Com as novas estratégias de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 3,5 mil pessoas nessa quarta-feira, dia 1º. A avaliação da secretaria de Saúde é positiva com as medidas descentralizadas de vacinação.

O objetivo é facilitar o acesso das pessoas aos imunizantes, através do carro-volante em parceria com a Defesa Civil. O veículo a cada dia percorre um bairro do município, além disso, foram instalados postos de aplicação no comércio, nos dois maiores shoppings de Volta Redonda: Sider, Vila Santa Cecília, e Park Sul, no São Geraldo.

Nos postos de vacinação disponibilizados nos shoppings, mais de mil pessoas foram vacinadas entre primeiras, segundas e doses de reforço. No bairro Santa Cruz, o primeiro a receber o carro da vacina, foram mais de 50 moradores vacinados, incluindo pessoas acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção. Nas 46 Unidades de Saúde, o saldo do dia foi de 2,4 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19.

‘Carro da vacina’ no Vila Americana

Nesta quinta-feira, dia 02, o carro-volante de vacinação com o apoio da Defesa Civil está vacinando os moradores até as 13 horas. Estão sendo aplicadas primeiras, segundas e doses de reforço, além da vacina contra a gripe (Influenza). Não é mais necessário o intervalo de 14 dias entre as vacinas.