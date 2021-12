CRAS Mariana Torres é reaberto em Volta Redonda

Unidade é a 30º entregue pela Smac para atender a famílias do município

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), reabriu na manhã desta quinta-feira, dia 02, o Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Mariana Torres. A unidade Jair Nogueira é a 30º reaberta pelo governo municipal neste ano.

O Cras que passou por uma reforma geral já conta com equipe composta por coordenador, auxiliar administrativo, assistente social, psicólogo e orientador social para atender às famílias do bairro e oferecer acesso a benefícios, programas e políticas públicas.

No novo espaço, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os moradores poderão participar de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária e também de oficinas de Inclusão Produtiva.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou a importância de reabrir mais um espaço da assistência social em Volta Redonda. “É muito gratificante reinaugurar mais um Cras e levar os serviços da Assistência Social mais próximo da nossa população. Queremos trazer os cidadãos para dentro da unidade, não só para acessar seus direitos, mas também para participar das atividades e oficinas que disponibilizamos”, disse.

Além disso, o secretário anunciou as novas oficinas que serão abertas nos Cras a partir do próximo ano e a retomada do Grupo de Convivência da Terceira Idade. “Anuncio aqui, em primeira mão que, em janeiro do ano que vem, teremos oficinas de Karatê e Futsal para as crianças e adolescentes. O Grupo de Convivência Alegria de Viver da Terceira Idade, também irá retornar com seus encontros”, concluiu o secretário.

O evento contou também com a presença dos vereadores Vander Temponi, Paulinho AP, Rodrigo Ávila e Cacau da Padaria; do coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge da Silva, e do coordenador da Funerária Municipal, Paulo Afonso. Foto: Divulgação/Secom PMVR