Capacitação gratuita acontece em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o Senar-RJ e o Sindicato Rural de Barra Mansa

Termina nesta quinta-feira (2) a capacitação “Prática Agroecológicas de Produção” que acontece no Zoológico Municipal de Volta Redonda. O curso gratuito trata sobre técnicas de plantio e produção de adubos, e é promovido através da parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Barra Mansa.

De acordo com a assessora técnica da SMMA, Gizely Gomes, foram três dias de curso, com aulas teóricas e práticas. Ao todo, oito pessoas foram capacitadas. “A capacitação teve como objetivo formar multiplicadores. São pessoas que possuem alguma propriedade rural e querem desenvolver alguma atividade no terreno, ou até alunos e professores que têm interesse em passar essas informações adiante”, afirmou.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR