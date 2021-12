Indústria e Comércio puxam geração de empregos em Volta Redonda

Dados do Caged de outubro mostram que cidade teve saldo positivo de 224 novos postos de trabalho, mantendo ritmo de recuperação

Volta Redonda registrou saldo positivo de 224 novos empregos com carteira assinada em outubro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Ao todo, foram 2.311 admissões contra 2.087 desligamentos.

O setor do Comércio, com saldo positivo de 172, foi o que puxou o número de novos postos de trabalho, seguido pela Indústria com 93. Construção Civil e Serviços registraram queda; com 33 e 8 demissões. Agropecuária não teve admissões e nem desligamentos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, os números do Caged mostram a consolidação da recuperação econômica, principalmente do Comércio.

“O Comércio, que foi bastante afetado pela pandemia, mas que já vinha mostrando uma recuperação ao longo do ano, agora neste mês a consolidou. Acreditamos que possa ser pela proximidade do Natal e a abertura de novas lojas, como é o caso de uma grande magazine que está abrindo sua segunda loja em Volta Redonda”, destacou.

Com os novos números, Volta Redonda também mantém a liderança no Sul Fluminense no ranking de geração de empregos. Desde o início do ano, foram 23.302 admissões e 20.414 desligamentos, um saldo positivo de 2.888.