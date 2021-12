Polícia Civil prende mulher por corrupção de menor, em Resende

A Polícia Civil de Resende prendeu na última terça-feira (30) uma mulher suspeita de corrupção de menor. A prisão foi divulgada no início da noite desta quinta-feira (2). O próprio adolescente denunciou a suspeita, que foi presa em flagrante.

De acordo com o delegado Ronaldo Aparecido, o menor – que trabalha num escritório de contabilidade – o procurou na terça-feira contando que a mulher o estaria induzindo a praticar um roubo de celular e que havia combinado com ela um encontro no início da noite no Resende Shopping. Segundo o relato feito por ele ao delegado, também iria comparecer outra mulher, que seria a mandante do roubo e que esta pagaria R$ 500 para ele cometer o crime.

Diante do que ouviu, Ronaldo Aparecido, acompanhado de outros policiais, ficou num local próximo de onde haveria o encontro. No horário citado pelo adolescente, a mulher apareceu, disse que sua patroa chegaria logo em seguida e entregou a ele uma mochila preta, dentro da qual havia uma réplica de revólver, uma faca, uma peruca, dois pares de luvas, uma touca, uma calça de moletom escura, uma jaqueta de moletom, um boné e um blazer.

Após entregar a mochila, a suspeita disse ao menor que a outra mulher não iria mais porque não teria conseguido um carro para se deslocar até o local do encontro. Neste momento, ele sinalizou para os policiais. A mulher tentou fugir com a mochila, mas foi alcançada. Com ela foram apreendidos também uma quantia em dinheiro e dois celulares – um dos quais utilizado para falar com o adolescente, de acordo com o delegado. (Foto: Polícia Civil)