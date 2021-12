Polícia Militar prende suspeito com drogas no bairro Hildebrando Lopes

Policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam dois suspeitos que evadiram do local, pulando o muro de aproximadamente 4 metros pra fugir do certo policial, no Bairro Hildebrando, em Barra do Piraí.

Um dos suspeitos foi alcançado. O outro suspeito conseguiu fugir. Foram apreendidos uma réplica de pistola Smith Wesson, um porta munição, uma lata de leite Itambé com um pouco de pó, um tubo plástico contendo pó, uma fita tipo durex, 10 embalagens para sacolés e duas tesouras.

Foram apreendidos também um lap top, 10 embalagens para sacolés, duas tesouras, três aparelhos celulares, um aparelho Motorola, dois sacolés de erva seca picado, sete pinos tipo eppendorf contendo pó branco e uma gandola e uma calça camuflada contendo pó branco, uma gandola e uma caça camuflada.

Os agentes também apreenderam dois sacholes de erva seca picada (maconha) sete pinos de pendor contendo pó branco, luma gandola, e uma alça camuflada. A ocorrência foi feita na Delegacia de Policia, de Barra do Piraí.