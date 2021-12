Policiais militares apreenderam drogas nesta quinta-feira (2), em Volta Redonda e Barra Mansa. Em Volta Redonda, a ação aconteceu pela manhã e terminou com um suspeito de 37 anos preso no Condomínio Minha Casa Minha Vida, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços.

Segundo a PM, os agentes foram ao local após informações de várias pessoas vendendo entorpecentes. Chegando, os suspeitos fugiram para os prédios e outros correram para uma área de mata, mas o homem acabou sendo capturado. Com ele os agentes apreenderam 46 pedras de crack e R$ 50. Próximo ao suspeito os policiais encontraram mais 26 frascos de loló. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia, onde foi autuado pelo crime.

Já em Barra Mansa a ação ocorreu durante a tarde, na Rua Siqueira Campos, no bairro Bom Pastor, e nenhum suspeito foi detido. No local, os policiais encontraram 66 pinos de cocaína, 57 trouxinhas de maconha e 10 pedras de crack.