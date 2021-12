Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (3), no km 268 da BR-393 (Lúcio Meira), no trevo de acesso ao distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, (PRF) foi uma colisão transversal entre um Porsche, que seguia pela rodovia, e um Voyage, que cruzava a pista. Os agentes informaram que o motorista do Porsche, de 42 anos, não ficou ferido, mas os ocupantes do Voyage, o condutor do veículo, de 74 anos, e a esposa, de 69 anos, ficaram feridos.

Com o impacto, os veículos pararam fora da pista. No momento desta publicação, a equipe de socorro da concessionária responsável pela rodovia se deslocava com as vítimas para a Santa Casa de Barra do Piraí. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.