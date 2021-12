O Barra Mansa Futebol Clube entra em campo neste sábado (4/12), às 15h, no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, contra a equipe do Bonsucesso, pelo confronto de ida da grande decisão do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria sub 20. O Barra Mansa obteve a melhor campanha da competição e por isso terá a vantagem no caso de empate em pontos nesta final.

Transmissão: As rádios Destaque Popular e Jovem Carioca farão a transmissão em cadeia da partida.

# Provável escalação:

O técnico Max Gomes divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Luis Fernando; Vitinho, Miguel, Tavares e Índio; Lelê, Vitão e Lucca; Carlos Gabriel, Godão e João Vitor.

# Desfalque: João Marcos (suspenso por ter levado cartão vermelho na última partida).

# Arbitragem:

Árbitro: Marlon Pereira da Rocha

Árbitros assistentes: Adriano de Castro Corrêa e Diogo José dos Santos Araújo

# Artilharia do Barra Mansa:

Luquinha – 4 gols; João Vitor – 3 gols; Godão – 2 gols; Carlos Gabriel, Roger, Gustavo, Vitão, Louback e Igor – 1 gol.

# Artilharia geral da competição:

Davi e Magno (Campos) e Luquinha (Barra Mansa) – 4 gols; João Vitor (Barra Mansa), Sávio e Faísca (Bonsucesso) e Shayd (Campos) – 3 gols.

# Campanha do sub 20 do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2)

Por Diogo de Oliveira Paula

Postado por Diogo de Oliveira Paula às 22:24