O Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aprovou por unanimidade, na sessão plenária desta sexta-feira (3), a resolução que define a data de 13 de março de 2022 para a realização das eleições suplementares do prefeito e vice-prefeito do município de Itatiaia, no Sul Fluminense.

Inicialmente marcadas para 12 de setembro, essas eleições haviam sido suspensas por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF). O próprio ministro relator do processo, porém, revogou recentemente a decisão, o que possibilitou a remarcação do pleito suplementar. Os candidatos eleitos irão exercer o mandato até 31 de dezembro de 2024.