Moradora acusa “carro do ovo” de golpe de mais de R$ 2 mil

Uma moradora de Volta Redonda denunciou que foi vítima de um golpe que lhe causou um prejuízo de R$ 2 mil. Segundo ela, um vizinho também foi lesado no mesmo valor. Ela registrou o fato na delegacia de polícia.

Segundo a vítima, residente na Rua Juiz de Fora, na Minerlândia, o golpe foi aplicado por um vendedor de “carro do ovo”. Explicou que ela e o vizinho compraram uma cartela com 30 ovos por R$ 10, mas o vendedor – alegando que teria sido assaltado – pediu que os dois pagassem com o cartão de crédito em vez de dinheiro. Eles passaram o cartão.

Ainda de acordo com a vítima, cerca de uma hora depois o vizinho descobriu que teve o cartão clonado. Horas depois, ela também fez a descoberta do prejuízo. Ainda não se sabe a dinâmica do golpe.

A mulher tenta junto ao banco o estorno do valor gasto pelo golpista. Segundo ela, o banco ficou de analisar a situação num prazo de 15 dias. Matéria: Foco Regional