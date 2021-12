Polícia Militar prende suspeitos de tráfico em Barra Mansa

Dois suspeitos de tráfico de drogas, de 29 e 20 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira, na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

O local, conhecido como ponto de venda de drogas, fica na divisa com Volta Redonda. Com os suspeitos foram apreendidos 110 pinos de cocaína, 91 trouxinhas de maconha, um rádio de comunicação e um celular. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local.

Ao chegar no local onde foi informado, os agentes viram o jovem com o rádio de comunicação e outro suspeito com a sacola onde estavam as drogas.

Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Polícia, onde continuaram presos. Foto: Polícia Militar