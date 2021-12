SMI faz pavimentação no bairro Três Poços em Volta Redonda

Todo o solo da rua foi trocado para garantir a segurança e fluidez do trânsito na via

Atendendo à solicitação dos moradores da Rua Érica Berbet, no bairro Três Poços, a Prefeitura de Volta Redonda está trabalhando na recuperação de toda a extensão da via com uma nova pavimentação, desde a última semana. O local, que tem um movimento intenso de veículos estava em péssimas condições para o trânsito.

A subsecretária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, explicou que as medidas foram tomadas para garantir um trânsito seguro e acabar definitivamente com os buracos que estavam na via há pelo menos dois anos, conforme relatado pelos moradores.

“Estamos fazendo toda a Rua Erica Berbet, trocamos o solo, iniciamos o novo asfalto e prosseguimos nesta semana com os serviços de pavimentação. A SMI realiza um trabalho de renovação do asfalto da rua para a segurança do trânsito. Esta via é muito importante nos deslocamentos diários para os moradores de Três Poços e vamos deixá-la em melhores condições de uso para toda a comunidade”, concluiu a subsecretária Poliana Gama.