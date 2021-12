Arena Esportiva de Volta Redonda é palco de Festival Paralímpico

Evento aconteceu simultaneamente em 70 cidades do Brasil na manhã deste sábado, 04, e no município contou com a participação de mais de cem pessoas

Volta Redonda foi uma das quatro cidades do Estado do Rio e uma das 70 do país escolhidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio do departamento Desporto Escolar, para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa. Mais de 120 Pessoas com Deficiência (PCDs), entre crianças e jovens de 8 a 17 anos, participaram do evento na Arena Esportiva, no bairro Voldac. O objetivo foi promover a experimentação esportiva durante 3h30, das 8h30 até 12h. No município, foram praticadas as modalidades Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo – esporte estreante nas Paralimpíadas de Tóquio.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, organizou uma cerimônia de abertura para dar boas-vindas aos participantes e aos pais, responsáveis e professores que acompanhavam as crianças e jovens. Ela se emocionou ao falar da importância do evento que tem foco na inclusão. “Estou muito feliz em receber todos vocês aqui. Volta Redonda é uma cidade que trabalha para garantir a inclusão. E, pensando em melhorar cada vez mais, foi criada neste ano a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência”, lembrou, agradecendo ao secretário da pasta, pastor Washington Uchôa, que levou a equipe que garantiu interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) de toda a cerimônia, inclusive do Hino Nacional.

“É emocionante receber um evento desta importância, principalmente, após um período difícil, de pandemia. É bom ter a casa cheia de novo, ainda que seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19”, completou Rose, agradecendo novamente a presença de todos os participantes, público, equipe da Smel e autoridades que prestigiaram o festival como o coordenador do curso de Educação Física do UniFOA, Sílvio Vilela; do professor Reginaldo Roque, representante da Secretaria Municipal de Educação; Beth Melo, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; e ainda ao atleta Guilherme Maia que, nesta sexta-feira, 03, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ganhou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado pelo Sesi/SP.

Guilherme Maia é de Volta Redonda e fez questão de participar do Festival Paralímpico. Ele sofreu um acidente de trânsito, no final de 2019, quando cursava a faculdade de Educação Física, e precisou amputar a perna direita. Após a recuperação passou a se dedicar ao vôlei sentado. “O esporte mudou a minha vida e me trouxe conquistas, por isso, não podia deixar de incentivar essas crianças e jovens a seguirem por este caminho”, falou.

O assessor da prefeitura, Deley de Oliveira, representou o prefeito Antônio Francisco Neto, e chamou para ficar ao seu lado para também desejar bom festival a todos o atleta Bruno Leonardo da Silva, que pratica taekwondo pela Smel. “Este evento nos cria expectativa para o retorno da Olimpede (Olimpíada para Pessoa com Deficiência), de alcance nacional, que por mais de dez anos aconteceu em Volta Redonda. Estamos trabalhando para realizar novamente o evento em setembro de 2022”, disse Deley.

A professora de Educação Física, Rita de Carvalho, incentivou alunos da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro a participarem do Festival Paralímpico. Cauã Júlio, de 15 anos, tem deficiência intelectual e estava acompanhado da tia Aparecida Magali Gonçalves e do irmão Cauê, de 11 anos. “Gosto de acompanha-lo nas atividades e o esporte só traz benefícios”, falou a tia. Kayky, que tem 12 anos, e é autista, estava com a mãe Adriana Paulino. “Ele não é muito ligado em esportes. Espero que o festival desperte o interesse dele”, falou Adriana. Secom/PMVR – Fotos Geraldo Gonçalves e divulgação