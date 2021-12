Homem é apreendido com drogas Barão de Juparanã

Um homem foi detido por policiais militares no final da tarde deste sábado, por volta das 17 horas, com drogas, na Rua Juvenal Teles, na Quadra Poliesportiva, no bairro Barão de Juparanã, em Valença.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um homem, de 56 anos, que ao perceber a presença dos agentes correu para dentro do banheiro tentando se desfazer das drogas.

Durante revista no banheiro foram encontrados dois invólucros plásticos contendo dois pinos com pó branco. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feito o registro.