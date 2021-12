Agentes da 91ª DP apreendem homens com drogas no bairro Cambota

Policiais militares estavam em patrulhamento no sábado, por volta das 19 horas, quando avistaram dois suspeitos, ambos de 30 anos, em uma motocicleta Honda (preta) CG Fan KS na Avenida do Contorno, no bairro Cambota, em Valença (RJ).

Os ocupantes da moto ao perceberem a presença dos agentes descartaram dois pinos contento pó branco (cocaína). Os agentes conseguiram a abordagem e com o um dos suspeitos foi encontrado dentro de seu bolso um maço de cigarros com um pino de eppendorf.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, de Valença, os dois foram liberados. A moto foi entregue a uma mulher, que não foi identificada.