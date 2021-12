Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) do Japa receberam informações na tarde de sábado por volta das 14h20min, sobre suspeitos que estariam em uma área de mata com drogas, na Rua Cambuci, no local conhecido como “Grota do Neném”, atrás do Colégio João de Deus, no bairro Maracanã, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e quando suspeitos perceberam a chegada da viatura policial fugiram deixando para trás 16 embalagens de erva seca, dentro da cestinha frontal de uma bicicleta elétrica marca LEV.

As drogas e a bicicleta foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Ninguém foi preso.