Carro capota ao ser atingido por outro na Vila Santa Cecília

Um carro capotou após ser atingido por outro no início da manhã deste domingo (5) na BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Após o acidente, o condutor do Pálio, que bateu no que capotou, perdeu o controle direção, subiu no canteiro que separa as pistas, bateu e derrubou um poste.

Segundo as primeiras informações, o motorista abastecia na Rua 4 e, ao acessar e seguir pela rodovia, acabou sendo atingido na traseira por um Pálio Weekend, capotando em seguida. As primeiras informações apontam que o condutor não ficou ferido e conseguiu sair do carro com escoriações.

Ainda de acordo com informações preliminares, o motorista do Palio, de 30 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista. Segundo apurado pela reportagem, ele está lúcido e orientado na unidade médica, onde também passa por alguns exames, aos cuidados da equipe de cirurgia. (Foto: redes sociais)

Por: Felipe Cury