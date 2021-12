Homem é encontrado morto no bairro Siderlândia, em Barra Mansa

Lázaro Nelson Valdomiro, de idade não informada, foi encontrado morto na tarde deste domingo (5), na Servidão São Vicente de Paula, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

O cadáver foi encontrado em uma casa pelo sobrinho de Lázaro. O corpo, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, estava com hematomas no rosto, dentro do quarto, caído ao lado da cama.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a perícia da Polícia Civil. O caso estava sendo registrado na delegacia de Barra Mansa no momento desta publicação. Por: Felipe Cury