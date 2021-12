Polícia militar detém homem com armas e munições em Valença

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi detido na noite de sábado dentro de um carro com armas e munições na RJ-147, no distrito de Parapeúna, em Valença.

Vários estampidos de tiros foram ouvidos por moradores que acionaram os policiais militares. Dentro do carro os agentes encontraram uma espingarda calibre 36, 32 munições, sendo18 intactas e 14 deflagradas, uma pistola calibre 45, três carregadores com 14 munições, um revólver calibre 357 com sete munições intactas, e outras sete munições soltas.

O suspeito e as armas foram levados para a delegacia de polícia de Valença, onde o caso foi registrado.