Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico no bairro Siderlândia

Policiais militares foram verificar uma denúncia na madrugada de sábado sobre suspeitos que estariam armados na Rua São Vicente, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

No local, os policiais militares viram quando os suspeitos, ambos de 32 anos, correram após olheiros do tráfico sinalizaram a chegada dos agentes. Um dos presos chegou a arremessar uma sacola em um terreno ao lado. Eles foram abordados e a sacola foi apreendida com 77 pinos de cocaína, um celular, um caderno de anotação do tráfico e R$70.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Os olheiros do tráfico foram ouvidos e liberados em seguida.