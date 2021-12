Acidente envolve moto e viatura policial, no bairro Dom Bosco

Um motociclista ficou ferido na noite desta segunda-feira em uma colisão com uma viatura da Polícia Militar, no cruzamento das Ruas Venceslau Brás e Washington Luís, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

A vítima foi identificada como Shanderson Silva, de 27 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Saúde) e levada ao Hospital São João Batista. Shanderson deu entrada com traumatismo craniano e apresenta um quadro de confusão.

O motociclista estava sendo avaliado pela equipe de neurocirurgia. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Foto: Elpídio Lemos