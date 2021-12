Um homem morreu e dois ficaram feridos por tiros disparados em um evento que estava sendo realizado na Rua Maria Rezende, no bairro Cambota, em Valença. A Polícia Militar trabalha com a hipótese de uma desavença ocorrida entre facções rivais. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 20h50min, agentes foram acionados para verificar disparos de arma de fogo.

Julianderson Costa Theodoro, 29 anos, foi alvejado e socorrido ainda com vida pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Escola, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu aos ferimentos. Outros dois suspeitos também foram socorridos para a unidade hospitalar com perfuração de tiros: um deles, de 22 anos, foi direto para o centro cirúrgico com perfuração na região do abdômen; o terceiro elemento, de 24 anos, foi baleado no braço esquerdo.

Para os agentes, um deles informou que estava no local, quando começaram os disparos, sendo atingido e não sendo possível identificar o autor. O caso foi encaminhado para 91ª Delegacia de Polícia. O local do crime foi isolado pela polícia até a chegada da perícia, onde foram encontradas oito cápsulas calibre 9mm.

Os sobreviventes seguem internados no Hospital Escola. Ainda de acordo com a Polícia, a vítima fatal tinha extensa ficha criminal, com notações como crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa para o tráfico de drogas.

O delegado de Polícia Carlos César informou que o setor de inteligência e investigação da unidade policial já está investigando o crime e pede a colaboração da população, através de denúncia anônima pelo (24) 2453 – 7048, para qualquer informação acerca do caso.

A ocorrência foi acompanhada pelo subtenente Jayro, sargento Grijó, cabo Arley, sargento Rafael e cabo Katia. Por: Sandro Barra