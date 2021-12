Um casal idoso sofreu ferimentos leves, na manhã desta segunda-feira (6) numa colisão traseira ocorrida na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao acesso à Rodovia do Contorno, na região do bairro Jardim Vila Rica. Os veículos seguiam em direção á saída da cidade.

Outro casal que estava no carro atingido não se machucou. Não foi informado qual o hospital que as vítimas foram levadas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Volta Redonda estiveram no local. Também foi feita perícia da Polícia Civil.

O acidente não chegou a interromper, mas deixou o trânsito lento. No momento desta publicação, um guincho estava fazendo a remoção dos dois veículos. Por: Fernando Pedrosa