Morre o colunista social Mário Sérgio

O colunista social do Jornal Diário de Vale. Mário Sérgio Costa, morreu na tarde desta segunda-feira, aos 67 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em casa quando sentiu fortes dores.

Mário Sérgio era dentista e tinha uma coluna no jornal Diário do Vale. Mário promovia eventos em várias épocas do ano e reunia muita gente famosa da região.

Colunistas que deixaram saudades na região

1980 – Salim Jabour, que fez sucesso como colunista em diversos jornais de Volta Redonda até seu falecimento, na década de 1980.

2016 – O colunista social José Marques do Nascimento, popularmente conhecido como Zé Marques, morreu no dia 14 de junho de 2016, vítima de um câncer no estômago. Ele vinha se tratando há sete meses.

2021 – A última postagem feita pelo colunista Mário Sérgio no Facebook ocorreu 13h01min, desta segunda-feira, dia 06 de dezembro. Ele postou um banner do Hortifruti (patrocinado).