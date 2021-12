Policiais civis das delegacias de Barra do Piraí e Barra Mansa, prenderam em flagrante no início da noite desta segunda-feira, um homem de 32 anos que desferiu ao menos nove golpes de faca no companheiro, em Barra do Piraí.

O crime ocorreu no início da manhã no Centro da cidade. Logo após a tentativa de homicídio, agentes 88ª DP descobriram a identificação do agressor e obtiveram a informação de que o mesmo teria fugido para a cidade de Barra Mansa.

Os agentes da 88ª DP se dirigiram a cidade vizinha e tiveram apoio dos agentes da (90ª DP) Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O suspeito do crime foi preso no bairro Cotiara e não ofereceu resistência.

O crime foi motivado por ciúmes, uma vez que o autor descobriu que seu companheiro estava se relacionando com um travesti. A faca do crime foi apreendida suja de sangue. O suspeito da tentativa de homicídio vai responder homicídio qualificado e a pena pode ultrapassar 20 anos.