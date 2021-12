POLÍCIA CIVIL APREENDE 90 SERINGAS DE ÓLEO DE MACONHA E 8 MIL PINOS DE COCAÍNA

Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda (93ª DP), comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam um homem, de 32 anos, que estava em um veículo com grande quantidade de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, no trecho que corta a cidade de Volta Redonda.

O veículo foi interceptado com as drogas vindas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As drogas eram para abastecer o Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho e outros bairros de Volta Redonda.

O homem confessou que era o responsável pelo abastecimento de drogas para traficantes da localidade. O que chamou a atenção dos agentes foram as seringas contendo maconha em líquido com alto teor de pureza e grande potencial alucinógeno.

A ação desenvolvida é fruto do trabalho de inteligência que vem sendo realizado pela unidade em investigação para a identificação de traficantes e a forma como a droga é trazida para os bairros de Volta Redonda e o intercâmbio existentes entre integrantes de facções da Capital.