Meetup com o tema ‘Como fazer um pitch incrível’ contará com a participação de vencedora do Startup Awards 2021

Com objetivo de oferecer melhores condições e fomentar a inovação regional, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), promove na próxima terça-feira, dia 7, às 19h, um meetup online com o tema: “Como fazer um pitch incrível?”.

O evento gratuito acontece através da plataforma Zoom e contará com a participação da consultora de Service Design, Ivy Cristiny, vencedora do prêmio mentora do ano pelo Startup Awards 2021, tradicional premiação que reconhece os principais agentes de inovação do cenário de empreendedorismo e inovação brasileiro.

O encontro virtual integra o programa “Acelera VR”. O projeto da SMDET reúne uma série de iniciativas com objetivo de promover a integração entre as startups da região e identificar as demandas e carências do setor.

Como participar?

Interessados podem se inscrever através do link: https://bit.ly/AceleraVrPitch