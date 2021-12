Com foco na energia limpa e renovável, alunas apresentaram três experimentos produzidos a partir do lixo eletrônico

As jovens Evelyn Silva Ferreira, Thaylla Victória Soares Leite e Jamilly Alves Pamplona da Silva, estudantes do Ciep 054 – Maria José Machado de Carvalho, situado no bairro Vila Maria, em Barra Mansa, faturaram o terceiro lugar na XV FECTI (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro). No evento, que ocorreu de forma virtual em função da pandemia da Covid-19, elas apresentaram três experiências voltadas para a geração de energia limpa e otimização do uso energético: o dínamo versátil, a placa de energia voltaíca e a bobina de transmissão energética. Todas produzidas a partir de lixo eletrônico, como leds, capacitores e bobinas.

De acordo com a professora de robótica Alyne Lúcia da Silva Casalli, as peças produzidas integram o Projeto Energize que tem o intuito de otimizar o uso da energia, além de facilitar e estimular o acesso à energia limpa. “Outro foco da proposta é a redução da degradação ambiental, a partir do descarte adequado do lixo eletrônico e o reaproveitamento de seus componentes. Desenvolvemos os experimentos no prazo de dois meses. Neste período, as alunas fizeram a inscrição do artigo científico, produziram e gravaram um vídeo sobre o tema e participaram da banca virtual”, detalhou a educadora.

Questionada sobre a representação do prêmio, a professora disse: “A escola pública é a melhor do mundo, com professores engajados e comprometidos com a educação. Aqui, apesar das dificuldades financeiras, temos os alunos mais criativos, fortes e com vontade de vencer”.

As experiências tiveram como base a Teoria de Nikola Tesla, engenheiro eletrotécnico e mecânico que viveu no século XIX, mundialmente conhecido por suas contribuições ao projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. Já naquela época, Tesla projetou alguns inventos que se tornaram realidade nos dias atuais, como o wi-fi, celulares, drones e aviões comerciais de alta velocidade.

Com o aprendizado adquirido durante as aulas, as alunas já vislumbram um futuro promissor. Evelyn, de apenas 14 anos, pretende se especializar em engenharia mecatrônica. Em 2020, ela desenvolveu o protótipo de um carro sustentável durante a FECTI e foi a primeira colocada na competição. O resultado da sua experiência rendeu uma bolsa de estudo do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

– Tenho aprendido muito com estas experiências e nas Feiras, é super interessante conhecer outros projetos – disse Evelyn.

Participantes pela primeira vez da Feira, Thaylla Victória Soares Leite, 11 anos, e Jamilly Alves Pamplona da Silva, 14 anos, se inspiram na amiga. “Até então, a gente se conhecia na escola, mas não mantinhamos relações de amizade. Com a experiência vieram a troca de ideias, a descoberta de atividades e a certeza de que queremos trilhar pelos caminhos do conhecimento tecnológico e de inovação”, relataram.

O entusiasmo das jovens é motivo de orgulho da diretora da unidade escolar Maria José de Andrade Alves. “Temos uma grande satisfação de ter em nosso quadro funcional a professora Alyne, empenhada e dedicada com as atividades que se propõe a desenvolver. Quanto às nossas alunas, elas são motivos de satisfação e honra para a escola e ainda elevam o nome de Barra Mansa no cenário do Estado do Rio de Janeiro”, concluiu. Fotos: Chico de Assis