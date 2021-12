Um motociclista, de 52 anos, perdeu o controle de seu veículo e caiu no asfalto, na tarde desta terça-feira, por volta das 15h30min, na Via Sérgio Braga, na altura da passarela da Companhia Siderúrgica Nacional, sentido Barra Mansa, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A vítima, Márcio Soares, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Cecília, antigo Hospital da CSN, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. No momento do acidente chovia fino na região.

O trânsito sofreu pequena retenção.