Acidente deixa um morto e dois feridos na Usina Presidente Vargas

Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira provocou a morte de um funcionário e dois feridos de uma empresa terceirizada no interior da Usina Presidente Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.

Os dois feridos foram socorrido e levados para o Hospital Santa Cecília (antigo Hospital da CSN), na Vila Santa Cecília. O acidente aconteceu durante a substituição de uma ponte rolante. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram revelados. O acidente ocorreu no Laminador de Tiras a Frio (LTF). A empresa lamentou o ocorrido e disse que prestará assistência para a família do colaborador. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

NOTA DA CSN

“A CSN lamenta informar o falecimento de um colaborador de uma empresa terceirizada, ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 7, em uma atividade de substituição de uma ponte rolante, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ). A CSN prestará toda assistência à família do colaborador. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”, disse o comunicado.

SINDICATO METALÚRGICOS – Até por volta das 20 horas desta terça-feira, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvio Campos, não tinha se manifestado sobre o acidente.