Uma caçamba se soltou do chassi do reboque de um caminhão e bateu em um muro, na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, na Rua Santa Terezinha, no bairro Novo Guarajuba, em Paracambi.

O caminhão estava em movimento quando o equipamento se soltou. Segundo o Corpo de Bombeiros uma pessoa sofreu ferimentos leves e precisou ser atendida no local.