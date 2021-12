Mais de R$4,8 milhões serão investidos na substituição da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, localizada no Centro da cidade. Previsão de conclusão das intervenções é de 6 meses

O Rio de Janeiro voltou a ser um canteiro de obras. Nesta segunda-feira (6), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, autorizou o início das obras de construção de uma ponte em Barra Mansa. Os investimentos somam cerca de R$4,8 milhões custeados pela própria gestão estadual e o prazo de conclusão das obras está previsto para até 6 meses.

O pacote de intervenções prevê a substituição da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, que se encontra parcialmente interditada em função de danos estruturais sofridos por conta das cheias que ocorrem frequentemente no Rio Barra Mansa.

“Esta ponte serve de acesso principal a importantes espaços e prédios de uso público, e, por isso, temos pressa em resolver uma demanda antiga dos moradores da cidade. Conforme o governador Cláudio Castro determinou, nossa missão é ajudar todos os 92 municípios fluminenses a tirar do papel obras de infraestrutura que melhorem o cotidiano da população”, explicou o secretário da Pasta, Max Lemos.

Moradora de Barra Mansa há nove anos, a doméstica Hellen Gonçalves (36) conta como as interdições da ponte atrasavam a vida da população: “Já há algum tempo que temos usado só uma pista para atravessar por conta dos problemas da ponte. Temos uma escola ali, alguns comércios, agora a tendência é melhorar o desenvolvimento para nossa região”, disse.

Mais segurança para motoristas e pedestres

Por meio da Subsecretaria de Obras, engenheiros da Seinfra – acompanhados pelas equipes da Prefeitura e Defesa Civil de Barra Mansa – realizaram uma vistoria onde a Ponte Vereadora Ruth Coutinho está localizada.

Nos relatórios gerados pelos órgãos durante a avaliação, ficou claro que a estrutura da ponte foi atingida, apresentando estacas da fundação expostas e trincadas. Além de não haver condições de recuperação do equipamento, o tamanho original da ponte não atende ao padrão determinado em relação ao comprimento adequado ao fluxo do rio que ela atravessa, causando um represamento das águas no local.

De acordo com o subsecretário de Obras da Seinfra, Pedro Ramos, “a substituição servirá para solucionar o problema, possibilitando que o rio volte ao seu curso natural sem interferências e garantindo a segurança da população que utiliza a travessia”.