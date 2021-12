A prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa a todos que os grupos com idade entre 18 e 59 anos receberão a 3ª dose da vacina contra a covid-19, para o recebimento o paciente precisa ter no mínimo 5 meses da 2ª dose. Já pessoas com 60 anos ou mais para o recebimento da 3ª dose é necessário ter no mínimo 6 meses da 2ª dose.

As Campanhas de Imunização Contra a Covid-19, que serão realizadas a partir da próxima quarta, 8 de dezembro, acontecerão através de todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h30h às 16h, incluindo o horário de almoço. Os idosos acamados com 60 anos ou mais terão vacinação domiciliar.

“A 3ª dose da vacina contra a covid-19 tem objetivo de aumentar a duração da proteção aos pacientes, segundo as pesquisas feitas por especialistas, a dose de reforço prolonga significativamente essa proteção, não estamos falando da ineficiência das duas doses iniciais e, sim, de uma forma de prolongar a proteção”, enfatiza Raphaela Casemiro.

O Prefeito Alexandre Serfiotis ressalta, que realizar as Campanhas de Imunização Contra a Covid-19 para os grupos de todas as idades com o intuito de atingir o maior número de pessoas imunizadas, tem sido um trabalho incansável de todos os envolvidos nestas ações e agora com a 3ª dose, é necessário seguir as orientações para cada grupo. “Reforçar o ciclo de imunização é importante para garantir que a resposta do organismo imune seja preservada, ou seja, manter a sua proteção contra o novo coronavírus. A terceira dose da vacina contra covid-19 vai estimular a produção de novos anticorpos e, com isso, tornar a população mais protegida”, explicou o Prefeito.

Confira os grupos que serão atendidos:

– 1ª e 2ª Dose: jovens com 12 anos ou mais;

– 3ª Dose: pessoas com 18 a 59 anos;

-3ª Dose: idosos com 60 anos ou mais; acamados (vacinação domiciliar).

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir às USFs de referência tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.