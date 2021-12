PRF flagra jovem com veículo clone na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na noite de segunda-feira, por volta das 23h45min, quando um Chevrolet Ônix (Rio de Janeiro), passou pela equipe no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia.

Desconfiados de que poderia ter algo ilícito, os agentes conseguiram abordar o veículo no km 320, da rodovia, tendo como condutor, um jovem, de 25 anos, que não era o proprietário do carro. O condutor disse que havia comprado o veículo há poucos instantes em Resende. Ao verificar a placa do veículo os agentes descobriram que havia um Registro de Ocorrência de clonagem feita na Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ao realizar inspeção veicular minuciosa foram observados vários indícios de adulteração, sendo constatado que o veículo abordado pela PRF se tratava de um clone. Não foi possível se chegar ao veículo original, mas, por conta das adulterações observadas, o indivíduo foi detido por adulteração de sinal identificador de veículo e a ocorrência apresentada na 99ª DP de Itatiaia.