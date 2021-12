Compromisso cumprido pelo deputado federal Delegado Antonio, com entrega de novos veículos e mais equipamentos

A segurança pública é uma área que recebe grande atenção por parte do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Mesmo investindo em saúde, educação e cultura, dedica parte dos recursos para melhorar a sensação de segurança nas cidades do Sul Fluminense. Os investimentos destinados às Guardas Municipais já começaram a ser entregues. Depois de Volta Redonda receber veículos novos, agora foi a vez da cidade de Itatiaia. Uma nova motocicleta foi entregue no fim de semana e uma pick-up e uma viatura devem chegar nos próximos dias.

– Precisamos melhorar a segurança nas cidades do Sul Fluminense e isso só é possível com a manutenção dos equipamentos e a união de todos os órgãos. Tenho destinado recursos para as forças de segurança e agora começaram a chegar os veículos e equipamentos para as Guardas Municipais. Ainda vamos ter muito mais investimentos no próximo ano – adiantou o parlamentar.

Em conversa com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Itatiaia, Luciana Cavallari, o deputado federal Delegado Antonio Furtado assumiu o compromisso de enviar recursos para a compra de um veículo para ser usado na “Patrulha Maria da Penha”, um serviço de combate à violência contra a mulher.

– Estou à disposição para ajudar nas questões de segurança pública. Entendo como fundamental o combate a violência contra a mulher. Essa viatura servirá para prender eventuais transgressores. Como será uma viatura ostensiva, adesivada e que circulará pela cidade, também vai funcionar como instrumento de inibição dessa violência – destacou o deputado.

Outra cidade entrou na lista dos novos recursos que chegarão para melhorar a segurança. Em Quatis, serão destinadas verbas para equipar a Guarda Municipal e também para melhorar a sinalização de trânsito com placas e pinturas de ruas.

– Quando falamos de segurança, isso envolve sinalização das ruas, placas e não apenas equipamentos como coletes e viaturas. Estamos trabalhando para melhorar a estrutura e as condições de trabalho dos profissionais, mas também para preservar a vida das pessoas – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa