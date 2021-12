A co.liga, lançada na última semana, no Rio, vai potencializar iniciativas de economia criativa e contribuir com o acesso à educação profissional dos jovens

Representantes do município de Volta Redonda participaram do lançamento estadual da co.liga, que aposta no potencial da Economia Criativa para a inclusão produtiva das juventudes, principalmente para os que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social, que são públicos-alvo da escola. É uma escola livre, que busca promover a inclusão dos jovens no campo da Economia Criativa. O evento aconteceu na última semana, no Museu de Arte do Rio (MAR), na capital carioca.

Estavam na cerimônia a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, que também é presidente do Conselho Municipal de Juventude; Isabella de Lima e Julia de Oliveira Silva, da equipe da CoordJuv; o vice presidente do Conselho de Juventude de Volta Redonda, Pablo William Ferreira da Silva; Elita Maria Brandão Nogueira, representante da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda); do Conselho Tutelar, Bruno Baptista Nicolau; do Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação, Gustavo Gomes de Oliveira Ferreira; da Fundação Beatriz Gama (FBG), Ethiene Silva Corrêa; e da Fundação CSN, Alan da Silva Freitas de Paula.

Segundo Larissa Garcez, o grupo do município, que esteve no evento, já está se organizando para definir a melhor metodologia de aplicação da co.liga digital no município. “Na próxima segunda-feira, 13 de dezembro, o Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, começa a funcionar como um polo co.ligado, ou seja, um local de apoio aos jovens que desejam tirar dúvidas sobre o projeto ou mesmo realizar os cursos utilizando os equipamentos do espaço”, avisou.

A co.liga é uma plataforma gameficada, ou seja, o jovem escolhe a área na qual deseja uma formação e, conforme vai concluindo as capacitações, outros cursos no ramo vão aparecendo em sua rede. Os cursos são gratuitos, autoinstrucionais, de aprendizado autônomo, e de curta duração. As opções incluem cinco áreas da Economia Criativa – Patrimônio, Música, Multimídia, Design e Artes Visuais – além de temas como empreendedorismo, línguas, cidadania e elaboração de projetos culturais.

O lançamento da co.liga teve apoio do CONJUVE (Conselho Nacional de Juventude), FORJUVE (Fórum dos Gestores Municipais de Juventude do Estado do Rio de Janeiro), JUV RIO (Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro) e COJUERJ (Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro).

Também participaram do evento, o representante da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Rafalei Callou; o representante da Fundação Roberto Marinho, que é parceira do projeto, João Alegria; o secretário de Juventude do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira; e o superintendente do Estado de Juventude, Erinaldo Chagas.