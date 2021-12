Na cerimônia, na noite desta terça-feira, 07, 74 mulheres receberam certificados; projeto ofereceu cursos em cinco modalidades da construção civil

As 74 mulheres que fizeram parte da turma 2021 do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Prefeitura de Volta Redonda, receberam o certificado de conclusão dos cursos na noite desta terça-feira, 07. A cerimônia de formatura aconteceu no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), campus Aterrado. A capacitação em cinco modalidades da construção civil é realizada por parceria entre as secretarias de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh) e Ação Comunitária e a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda).

As aulas tiveram duração de três meses. Os cursos básicos oferecidos foram de Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; e Pintura Predial. A capacitação aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no Aero Clube, totalizando 102 certificações, pois algumas alunas fizeram mais de um curso.

O prefeito Antônio Francisco Neto parabenizou as formandas e agradeceu a toda equipe responsável pela realização dos cursos na área da construção civil. “É graças ao trabalho de toda equipe de governo que estamos reconstruindo Volta Redonda. Estamos dando a volta por cima e vamos melhorar cada vez mais os serviços prestados à população”, falou.

Neto ainda deu boas notícias para as mulheres que receberam o certificado. Ele afirmou que o mercado de trabalho para a construção civil e que empresários se manifestaram interessados na contratação das formandas para o seu quadro de funcionários. “Acreditamos que até o início do próximo ano todas estejam inseridas no mercado e ainda que pelo menos 50% consigam vagas imediatas em construtoras que têm contrato com o Poder Público”, contou, lembrando que o governo trabalha para que em fevereiro de 2022 mais 200 vagas para estes mesmos cursos sejam abertas.

Ele terminou o discurso, agradecendo a presença da subsecretária Estadual de Políticas Para Mulheres, Glória Heloiza Lima da Silva, que veio do Rio prestigiar a cerimônia. “O governador Cláudio Castro tem sido fundamental na reconstrução de Volta Redonda. A parceria com o Governo do Estado tem permitido que o município invista em várias frentes para melhorar a qualidade de vida da população”, completou.

Glória Heloiza lembrou que começou a carreira, como juíza de direito em Volta Redonda, e que com muita satisfação veio participar deste evento. “É um prazer confraternizar com pessoas que fazem a diferença. É muito bom saber que o município dá condições para que mulheres ocupem os espaços que desejam e que se tornem protagonistas de sua própria vida. Iniciativas como esta coloca Volta Redonda em destaque no Estado do Rio em relação à luta pelos direitos da mulher”, falou.

A secretária de Políticas para Mulheres, Maria da Glória Borges Amorim, concordou que o município dá um passo à frente em relação aos outros para as mulheres conquistarem seu espaço com esta capacitação na área da construção civil. “Este é um mercado quase que absolutamente masculino e estas mulheres vão começar a mudar isso”, afirmou, lembrando que o “Mulheres Mãos à Obra” foi criado em 2011 com 40 mulheres do bairro Roma certificadas, o projeto estava inativo nos últimos anos mas vai seguir sendo ampliado. Ela também ressaltou a importância de todos que atuaram no curso e agradeceu também à direção da Fundação Beatriz Gama (FBG), que forneceu alimentação às alunas.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, também falou em reconstrução. “Tivemos grandes desafios neste ano. Recebemos a cidade desestruturada e atuamos para colocar nos eixos os serviços públicos, na assistência social estamos reabrindo todos os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social). Investimos em infraestrutura, na saúde, na educação e nas demais áreas”, disse, reforçando que a capacitação profissional, possibilitando que as pessoas ingressem no mercado de trabalho, gerando renda, também favorece a recuperação da cidade.

O assessor da Prefeitura, Deley de Oliveira, fez um link entre os tipos de cursos que as mulheres presentes fizeram e o trabalho que a equipe do governo municipal desenvolveu durante todo ano. “Também estamos trabalhando com construção, reconstrução, melhor dizendo. E vocês mostram que estão do nosso lado, acreditando em nossos projetos”, falou, desejando sucesso a todas as formandas.

A secretária de Educação e presidente da FEVRE, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, agradeceu a toda equipe da secretaria e lembrou que a retomada do curso na área da construção civil surgiu após reunião em sua secretaria. “O prefeito Neto apoiou prontamente a ideia e reabrimos o Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira para receber as alunas. Por isso, agradeço especialmente ao coordenador do espaço Eiji Yamashita”, disse a secretária.

Eiji Yamashita homenageou as alunas e citou que “grandes histórias pertencem a quem persiste e valoriza as pequenas conquistas diárias”. As coordenadoras municipais da Juventude, Larissa Garcez, e de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, além da conselheira Estadual dos Direitos da Mulher, Inês Pandeló também participaram da cerimônia de formatura.

O professor Nilson de Freitas Ferreira, dos cursos de Bombeira Hidráulica e Pintura Predial, discursou, representando todos os professores do Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira. “Hoje quero somente agradecer a oportunidade de fazer parte da conquista de todas as mulheres que estão aqui e tenho certeza que é um sentimento comum a todos os colegas professores”, disse.

Os outros professores dos cursos acompanharam as alunas na chegada à cerimônia. Do curso de Eletricista Predial, Cesar de Azeredo Pedroso, que recebeu homenagem especial das alunas; de Pedreira de Acabamento e Revestimento, Gilberto da Silva Silvério; e de Pedreira Predial, José Alberto de Almeida Carvalho.

A aluna Kamila Alves Lucio, que recebeu o certificado de Pedreira de Acabamento e Revestimento, falou em nome das colegas formandas. “Nesta capacitação desenvolvemos novas habilidades e mostramos que, cada uma com sua trajetória tinha o mesmo sonho. Tenho certeza que estamos prontas para realizar serviços com excelência”, disse.

Ao final, duas alunas de cada turma receberam o certificado, representando as demais colegas. A cerimônia contou com clipe com as alunas do projeto “Mulheres Mãos à Obra” com a música “É preciso saber viver”, interpretada pelo grupo Titãs; e encerrou com as canções “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha, e “Dias de luta, dias de glória”, do grupo Charlie Brown Jr. Secom/PMVR

Fotos de divulgação