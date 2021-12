Aciap-VR entrega doação de bicicletas para o 28º BPM

Objetivo do Programa “P.O Cicle” é reforçar o patrulhamento nos centros comerciais de Volta Redonda. Projeto piloto será na Vila Santa Cecília

O presidente da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR), Luiz Fernando Cardoso, entregou na manhã de quarta-feira, 08 de dezembro, quatro bicicletas com 18 marchas e equipamentos de segurança para o Comandante do 28°BPM Tenente-coronel, André Santos de Souza, representante da Policia Militar.

Estes equipamentos farão parte do projeto “PO Circle”, que visa melhorar a segurança pública nos centros comerciais regionais, “Precisamos ajudar a garantir a segurança de comerciantes e da população em geral. Nesta época do ano aquecem as vendas, mas também o índice de furtos e assaltos principalmente a idosos. Volta Redonda é a capital do interior do estado e aumenta o fluxo de consumidores que vem a nossa cidade atraídos pelo comércio diversificado,” ressaltou Luiz Fernando.

O Policiamento Ostensivo de Bicicleta (P. O.Cicle) já foi lançada em outras cidades, como Barra Mansa, e se destaca por ser uma ação que integra a corporação a rotina dos cidadãos. “As bicicletas promovem facilidade de deslocamento, e melhoria na mobilidade, possibilitando que possamos oferecer Segurança Publica com mais qualidade”, reiterou o Tenente Coronel André Santos de Souza.

O patrulhamento será realizado em duplas que irão circular por toda Vila Santa Cecília. Para 2022, está em estudo a ampliação do projeto para o Aterrado e outros centros comerciais.