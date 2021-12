Caminhão carregado com churrasqueira é apreendido

Policiais militares, do Batalhão de Rodoviário Estadual, (BPRv), realizavam patrulhamento no início da tarde desta quarta-feira 8/12, quando abordaram um caminhão carregado de churrasqueiras pré-moldadas, na Estrada Valença-Barra do Piraí, (RJ 145), em Valença.

Durante abordagem, os agentes solicitaram a nota fiscal da carga para o condutor do veículo, mas ele alegou que só possuía apenas quatro delas. O motorista foi conduzido para 91ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, onde caminhão e carga ficaram apreendidos. Foto: (BPRv) Por: Sandro Barra/Jornal Valença