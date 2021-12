Cantata de Natal é atração no Sider Shopping

O Sider Shopping está em clima de Natal, com a presença do Papai Noel e com a decoração Natal a Bordo. E para trazer ainda mais a magia natalina para a cidade, o Sider Shopping realiza mais uma edição de Cantatas de Natal e você está convidado. A primeira apresentação será do Coral da Primeira Igreja Batista do Retiro, no próximo dia 13/12, segunda-feira, às 19:30h. No dia 14/12, terça-feira, também às 19:30h, a apresentação será do Colégio do Instituto Batista Americano.

As cantatas acontecerão no 3º Piso, próximo à Praça de Alimentação, a entrada é gratuita e a classificação é livre. E na quarta-feira, dia 21/12, é a vez da Fanfarra da ETPC, se apresentar na portaria do Sider Shopping às 17:30h. Toda a região Sul Fluminense está convidada a prestigiar. “A cantata de Natal é aguardada com muita expectativa pelos nossos clientes e lojistas porque a música contagia as pessoas de forma positiva e desperta ainda mais o clima natalino. As pessoas da região estão convidadas a vivenciar esse momento e se emocionar junto com a gente”, convidou Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Apresentação:

Cantata da Primeira Igreja Batista do Retiro

Data: 13/12 (segunda-feira)

Horário: 19:30h

Local: 3º Piso, próximo à praça de alimentação

Entrada gratuita e classificação livre

Cantata do Colégio do Instituto Batista Americano

Data: 14/12 (terça-feira)

Horário: 19:30h

Local: 3º Piso, próximo à praça de alimentação

Entrada gratuita e classificação livre

Fanfarra da ETPC

Data: 21/12 (quarta-feira)

Horário: 17:30h

Local: Portaria do Sider

Entrada gratuita e classificação livre