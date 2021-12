Dois corpos foram encontrados boiando nas águas do Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo policiais militares, os corpos foram identificados apenas pelo primeiro nome: José, de 60 anos e Jorge, de 51. Os bombeiros informaram aos agentes que estavam no local fazendo buscas por José e acabaram encontrando ele e Jorge mortos.