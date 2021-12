Homem foi detido com produtos que foram furtados em comércio na Vila Santa Cecília

Guardas municipais, durante patrulhamento no bairro Vila Santa Cecília, foram acionados por segurança das Lojas Americanas, informando que um homem havia acabado de furtar alguns pertences e fugido em seguida. O fato aconteceu nesta quarta-feira, 8 de dezembro, por volta das 12h40min, e os guardas conseguiram deter o suspeito, que já tem diversas passagens pela Justiça e foi solto em 2017 após cumprir pena em regime fechado.

Após ser comunicada, a equipe da Guarda Municipal fez buscas pelas vias do bairro e conseguiu deter o suspeito, que foi encontrado com os pertences levados da loja e levado para a delegacia. “A equipe de agentes conseguiu conter o suspeito próximo da banca de jornal que fica em frente à Praça Brasil. Ele foi inicialmente reconhecido como autor da atividade criminosa. Na posse do mesmo foi encontrado o material produto do furto. Diante disso, ele foi identificado como o principal suspeito da ação criminosa, conduzido e apresentado para a autoridade policial”, disse uma guarda, que participou da ação.

Na 93ª Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que o suspeito ficou preso de 2013 a 2017 e possuía diversas anotações criminais: oito por furto, duas anotações por acusação de roubo, uma por dano ao patrimônio; uma por atentado violento ao pudor; uma por desobediência e outra desacato. O homem também já havia cumprido pena em outras ocasiões.