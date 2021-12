Polícia Civil identifica autor de atropelamento no Contorno

O delegado titular da 91ª Delegacia de Polícia, Dr Carlos César Santos, concluiu e identificou nesta quarta-feira, dia 8, o condutor do veículo que atropelou um homem, de 37 anos, na madrugada do domingo dia 5/12, na estrada do Contorno próximo ao pesqueiro do Vitinho, em Valença.

Com várias lesões graves pelo corpo e principalmente na cabeça a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), para o Hospital Escola onde segue internado.

De acordo com o chefe do setor Comissário Geraldo Rocha, desde o dia do atropelamento a equipe de investigação se dedicou a descobrir o veículo que teria causado o acidente, descartando que a vítima teria sido agredida no local.

Ainda de acordo com informações investigadas, a Polícia chegou até o motorista atropelador de 22 anos. Foi feito contato com o mesmo onde ele se apresentou com um advogado na unidade policial.

Em depoimento o motorista disse que seguia pela rodovia quando perdeu a direção do veículo e atropelou a vítima. Com medo e nervoso fugiu do local e escondeu o carro. Posteriormente levou o veículo para uma oficina. Ele responderá no Artigo 303 Parágrafo único combinado com 302 Inciso III e Artigo 312 Por: Sandro Barra