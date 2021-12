Policiais civis, comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam na tarde desta quarta-feira, dois homens com uma arma e drogas numa casa no bairro São Lucas, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até uma casa onde havia um lote com três moradias, na Rua São Lucas. Quando os agentes chegaram os condenados tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais. Os dois são condenados por um por um homicídio ocorrido em Volta Redonda.

Segundo o delegado, uma moradora permitiu a entrada dos agentes no quintal, quando os dois suspeitos – Willian Pires de Assis Fernandes, de 29 anos, e Lucas de Almeida Lima, de 27 – tentaram fugir, mas foram alcançados perto da última casa do terreno, de onde tinham acabado de sair.

Os agentes encontraram no interior da casa um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, vários pinos de cocaína, pedras de crack, um pequeno tablete de maconha e cinco rádios de comunicação.

Os dois foram levados para a delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma. O delegado Edézio Ramos informou que Willian e Lucas foram condenados, em 2015, a 12 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo de Oliveira de Souza, praticado no dia 28 de março de 2013, no bairro 208. (Foto: Polícia Civil)