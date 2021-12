A Polícia Militar recebeu informações de que na rua 4, no bairro Santa Rita da Dutra, em Barra Mansa, vários marginais do Comando Vermelho, entre eles alguns líderes da facção na região, estariam com mochilas e ostentando armas de fogo.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram o fato, sendo que os suspeitos não acataram a ordem de parada e atiraram contra os policiais. Houve o revide, mas os suspeitos empreenderam fuga por uma área de mata, não sendo possível capturá-los. Segundo informações não oficiais, há um suspeito ferido nas mãos, mas não houve registro em nenhum hospital da região, até o momento.