Equipes da Secretaria de Infraestrutura atuaram em 36 localidades do município nesta quarta-feira

A Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) intensificou ações de manutenção da cidade que, nesta quarta-feira, 08, beneficiaram 36 bairros. Cerca de cem funcionários, divididos em equipes, realizaram os serviços de saneamento básico, construção civil, retirada de entulhos, pintura, roçada, poda de árvores, carpintaria, serralheria e limpeza de ralos, com a ajuda de quatro retroescavadeiras e doze caminhões.

A intensificação dos trabalhos, realizados diariamente pela equipe da SMI, de acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, tem como objetivo deixar a cidade mais bonita para as comemorações do final de ano.

“Esse serviço é acontece todos os dias, mas estamos ampliando a programação das ações para fechar o ano com a cidade toda organizada e limpa”, disse Poliana, ressaltando que desde o início do ano a secretaria atua diariamente na manutenção da cidade, dando prioridade aos serviços emergenciais.

Os serviços de saneamento básico foram realizados no muro de contenção da Rua 41-C, na Vila Santa Cecília; no Jardim Belvedere; Cailândia; Jardim Normândia; e na Avenida Beira Rio, próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA). Já os de construção civil, aconteceram na rampa da sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec); houve concretagem na Escola Paulo V, no Açude; na calçada Rua K, no Mariana Torres e na praça no Rio das Flores.

As equipes retiraram entulhos nas avenidas Recife e Integração, na Vila Americana; na Rua Sargento Paulo Moreira, no Santo Agostinho; na Rua 1021, no Volta Grande II; na Rua F e D, na Avenida Brasília, no bairro Vila Brasília; e nas proximidades da Capela Mortuária, no Aterrado. O serviço de pintura foi executado no ponto de ônibus da Praça Sávio Gama, no Aterrado; da Alameda 32, no Mariana Torres; e da Rua Santo Antônio, no Siderlândia.

Nos bairros Siderópolis, Morada da Colina, Aterrado, Volta Grande, Candelária, Três Poços, Vila Rica, Jardim Tiradentes, Avenida Sérgio Braga, 207, Roma, Laranjal, Santo Agostinho, São Geraldo, Santa Helena, Aterrado e Vale da Colina, algumas ruas e praças passaram por roçada, capina, limpeza e plantio de mudas.

A poda de árvores foi realizada nas ruas Washington e Rubens Simões, no Jardim das Américas; Rua Bernardo Ferraz, no Aterrado; Avenida 5, no Vila Rica/Tiradentes; Rua Jeferson Patriota, no Jardim Suíça; Praça da Rua 9, no Ilha Parque; Rua 548, no Jardim Paraíba; Rua Marina do Carmo, no Açude; Rua Paraíba do Sul, no Siderlândia; Escola Municipal Tocantins, no Retiro; Colégio Municipal Madre Tereza de Calcutá e na Rua 1017, no Volta Grande; e Rua Queluz, no São Cristóvão.

Funcionários do setor de carpintaria da SMI reformaram bancos no Barreira Cravo; escorregador em praça do Jardim Europa; gangorras em praça do Núcleo Passa Quatro; também atuaram no Presépio de Natal, na Vila Santa Cecília. A equipe de serralheria reformou o guarda corpo no bairro Siderópolis e mata-burro no Três Poços.

